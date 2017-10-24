Суд заарештував рахунки Трейд Коммодіті

Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн грн на рахунках компанії Трейд Коммодіті в банку Південний (Одеса).

У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку , - йдеться в матеріалах суду, інформують Українські новини.

НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн грн були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн грн витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн грн перераховано на рахунки компанії Тайгер груп плюс в якості повернення фінансової допомоги.

Крім того, 9,5 млн грн перераховано на рахунок Трейд Коммодіті в Апекс-Банку, а 1 млн грн - на рахунок благодійного фонду Добрі долоні з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад в банку Південний.

Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскаціі.

Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн грн на рахунках в банку Південний, а також видаткові операції за цими рахунками.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.