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Суд заарештував Співробітника МВС, який влаштував смертельну ДТП

Заставу для нього не передбачено
Суд у Києві помістив під варту начальника столичного сервісного центру Володимира Найду, який днями став винуватцем смертельної ДТП.
Суд заарештував Співробітника МВС, який влаштував смертельну ДТП

"ДТП з працівником сервісного центру: суд обрав водієві запобіжний захід - арешт без можливості внесення застави", -  повідомила речник столичної поліції Оксана Брищик на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув.

Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.

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15 11 2017 14:53
ТЕГИ: арешт, ДТП
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