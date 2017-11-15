Суд заарештував Співробітника МВС, який влаштував смертельну ДТП Заставу для нього не передбачено

Суд у Києві помістив під варту начальника столичного сервісного центру Володимира Найду, який днями став винуватцем смертельної ДТП.

"ДТП з працівником сервісного центру: суд обрав водієві запобіжний захід - арешт без можливості внесення застави", - повідомила речник столичної поліції Оксана Брищик на своїй сторінці в Facebook. Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув. Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.

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