CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд у Києві помістив під варту начальника столичного сервісного центру Володимира Найду, який днями став винуватцем смертельної ДТП.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд заарештував Співробітника МВС, який влаштував смертельну ДТП
Заставу для нього не передбачено
"ДТП з працівником сервісного центру: суд обрав водієві запобіжний захід - арешт без можливості внесення застави", - повідомила речник столичної поліції Оксана Брищик на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув.
Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.
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15 11 2017 14:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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