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Суд заарештував Чорноморський суднобудівний завод Новинського

Суд наклав арешт на все майно заводу
Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99% акцій ПАТ Чорноморський суднобудівний завод, що входить в Смарт-Холдинг Вадима Новинського.
Суд заарештував Чорноморський суднобудівний завод Новинського Фото: biz.liga.net

Заарештовані акції ЧСЗ розподілені між 9 юридичними особами.

Санкції накладені за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого в травні цього року. Сама справа було відкрито ГПУ за заявою одного з депутатів Верховної Ради (ім'я не розкривається). Іншим визначенням суд наклав арешт на все майно заводу, - йдеться в ухвалі суду від 21 червня, повідомляє liga.net.

Кримінальне провадження, як випливає з тексту судового рішення, відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ФДМ, Мінпромполітики, ПАТ Херсонський суднобудівний завод із внесенням у 2011 році змін до договору купівлі-продажу акцій ДАХК Чорноморський суднобудівний завод.

Такі зміни, на думку слідства, привели до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн гривень, "що викликало тяжкі наслідки у вигляді збитків державі", а також умисного доведення до банкрутства ЧСЗ посадовими особами підприємства.

Раніше Новинський заявляв НВ Бізнес, що керівництво Смарт-Холдингу вело переговори із зарубіжними партнерами щодо інвестицій в розвиток індустріального парку на приналежному холдингу Чорноморському суднобудівному заводі.

Нагадаємо, що в липні 2016 року суднобудівний завод визнали Новинського банкрутом.

 
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13 07 2017 16:30
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