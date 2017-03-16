Київський суд заарештував тренувальну базу "Азова" на заводі і спорткомплексі "АТЕК"

Шевченківський районний суд Києва заарештував тренувальну базу полку "Азов" на заводі і спортивному комплексі "АТЕК" в Києві.

Шевченківський суд міста Київ задовольнив клопотання Служби безпеки України. Про це йдеться в ухвалі суду від 13 березня, - повідомляє Lb.ua.

"Накласти арешт на єдиний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 83, громадський будинок (Б), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 81, і спорткомплекс, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20, які на праві приватної власності належать "ПАТ Інвестмент Лімітед України", - сказано в рішенні.

У лютому 2017 року суд відмовився задовольнити аналогічне клопотання СБУ, і Апеляційний суд Києва визнав це рішення законним.

У своєму клопотанні СБУ зазначила, що з 7 вересня 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання невстановленими службовими особами ЗАТ "АТЕК" майна ТОВ "Інженерна група "Арей", зокрема важкої універсальної гусеничної платформи "Азовець", вартістю понад 2,7 млн гривень.

Представники "Азова" також просили заарештувати майновий комплекс заводу як речовий доказ.

Зазначається, що 25 січня 2016 року між "Азовом" та адміністрацією ЗАТ "АТЕК", був укладений договір оренди всієї території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу. 29 липня 2016 року Міністерством оборони та Інженерною групою "Азова" були ухвалені спільні рішення з розробки модернізованого варіанту БРДМ-2, проведення дослідно-конструкторських робіт з розробки важкої БМП на базі танка Т-64, а також танка з виносним озброєнням на базі Т-64. Зазначені дослідно-конструкторські роботи "Азов" проводив на території і в нежитлових приміщеннях (цехах) заводу "АТЕК" за адресою: проспект Перемоги, 83 в Києві.

СБУ встановила, що з жовтня 2016 року працівники "АТЕК" на виконання вказівок посадових осіб цього підприємства здійснюють блокування роботи інженерної групи "Азова", викрадають обладнання та техніку, руйнують виробничі приміщення заводу. Зокрема 23-24 жовтня 2016 року за вказівкою посадової особи ЗАТ "АТЕК" гусенична платформа "Азовець" була вивезена з заводу невстановленими особами.

У зв'язку з такими діями роботу інженерної групи "Азова" було повністю припинено, чим створено загрозу виконання спільних рішень Міноборони і "Азова". 20 грудня 2016 року у цьому кримінальному провадженні ТОВ "Інженерна група "Арей" пред'явлено цивільний позов.



10 січня 2017 року до СБУ надійшло клопотання ТОВ "Інженерна група "Арей" про накладення арешту на майно заводу "АТЕК".

Нагадаємо, в 2015 році "Азов" блокував будівлю Фіскальної служби через завод АТЕК, оскільки комітет кредиторів не віддав завод в управління добровольцям.