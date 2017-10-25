Суд заарештував затриману в Києві казахстанську журналістку, вона оголосила голодування
Про це повідомляє Громадське з посиланням на її адвоката Владислава Грищенко.
Таким чином журналістка повинна бути в СІЗО ще 15 днів, з урахуванням вже проведеного там часу.
Як говориться в повідомленні, після рішення суду Жанара Ахмет оголосила голодування.
За словами адвоката, захист буде подавати апеляцію.
"Ми вважаємо, що суддя незаконно залучила до справи довідку про те, що Ахметовій відмовлено в наданні статусу біженця. Це була не завірена нотаріально ксерокопія. Як ця довідка могла потрапити до прокуратури? Прокуратура не сторона в її міграційній справі. Ми будемо подавати апеляцію", - заявив Грищенко.
Як повідомляється, влада Казахстану інкримінує журналістці статтю 177 Кримінального кодексу - тобто, шахрайство. Захист наполягає на тому, що Жанара вже була на батьківщині засуджена за цією статтею і повторне покарання буде незаконним.
Тепер за процедурою протягом 18 днів влада Казахстану повинна відправити запит про екстрадицію і українська сторона має прийняти рішення.
Нагадаємо, 21 жовтня з’явилася інформація про затримання у Києві журналістки з Казахстану Жанари Ахмет, якій в її країні інкримінують кримінальні правопорушення, що жінка називає політично мотивованим переслідуванням. Вона публікувалася в опозиційній газеті Казахстану "Трибуна", а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади. Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року.
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