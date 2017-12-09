Суд заарештував зерновий термінал Коломойського
Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку", - свідчить рішення суду від 7 вересня.
Згідно з матеріалами справи 1 серпня вказане майно було визнано речовим доказом у справі.
На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту для недопущення його відчуження.
Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.
Раніше, Артем Ситник зпявив, що у справі про можливу розтрату коштів "ПриватБанку" є ризик нанесення державі великих збитків у зв'язку з невиконанням двома колишніми найбільшими акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим взятих на себе зобов'язань.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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