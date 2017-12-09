Суд заарештував зерновий термінал Коломойського

Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку", - свідчить рішення суду від 7 вересня.

Згідно з матеріалами справи 1 серпня вказане майно було визнано речовим доказом у справі.

На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту для недопущення його відчуження.

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

Раніше, Артем Ситник зпявив, що у справі про можливу розтрату коштів "ПриватБанку" є ризик нанесення державі великих збитків у зв'язку з невиконанням двома колишніми найбільшими акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим взятих на себе зобов'язань.