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Суд заборонив діяльність Російського культурного центру на Сумщині

Наразі рішення не набуло законної сили і може бути оскаржене
Сумський окружний адміністративний суд заборонив діяльність громадської організації "Російський культурний центр Сумської області".
Суд заборонив діяльність Російського культурного центру на Сумщині Фото: з вільних джерел

У понеділок, 10 липня, суд розглянув адміністративну справу за позовом Головного територіального управління юстиції в Сумській області до громадської організації "Російський культурний центр Сумської області", повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу суду.

У своїх вимогах позивач просив примусово ліквідувати Центр.

За результатами судового розгляду цієї справи позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Наразі рішення не набуло законної сили і може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що співробітники виконавчої служби управління юстиції у Львівській області виселили Російський культурний центр із приміщення по вулиці Короленка.

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11 07 2017 12:37
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