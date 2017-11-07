CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСумський окружний адміністративний суд заборонив діяльність громадської організації "Російський культурний центр Сумської області".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд заборонив діяльність Російського культурного центру на Сумщині
Наразі рішення не набуло законної сили і може бути оскаржене
Фото: з вільних джерел
У понеділок, 10 липня, суд розглянув адміністративну справу за позовом Головного територіального управління юстиції в Сумській області до громадської організації "Російський культурний центр Сумської області", повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу суду.
У своїх вимогах позивач просив примусово ліквідувати Центр.
За результатами судового розгляду цієї справи позовні вимоги задоволено в повному обсязі. Наразі рішення не набуло законної сили і може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції.
Нагадаємо, що співробітники виконавчої служби управління юстиції у Львівській області виселили Російський культурний центр із приміщення по вулиці Короленка.
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11 07 2017 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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