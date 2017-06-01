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Суд заборонив Кабміну призначати Немчінова на посаду держсекретаря Міненерго

Немчінов приховав, що його дружина була засновником підприємств "Алмакс" і "Енерготранслайн"
Окружний адміністративний суд Києва для забезпечення позову позаштатного радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика Володимира Колесника заборонив Кабінету Міністрів призначати на посаду державного секретаря Міненерго переможця конкурсу Максима Немчінова.
Суд заборонив Кабміну призначати Немчінова на посаду держсекретаря Міненерго Фото: 112.ua

Про це йдеться в ухвалі суду від 28 грудня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує "Lb.ua".

Колесник, як і Немчінов, брав участь у конкурсному відборі на посаду держсекретаря Міненерго.

Немчінов, заповнюючи картку державного службовця, яку подавав у Національне агентство з питань державної служби, не вказав, що його дружина була засновником підприємств "Алмакс" і "Енерготранслайн", що є порушенням процедури.

Колесника призначили позаштатним радником Насалика 4 травня 2016 року.

Нагадаємо, 15 листопада 2016 року конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Немчінова держсекретарем Міненерго.

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