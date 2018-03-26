Суд заборонив українцям відмовлятися від ID-карток через релігійні переконання
"Сьогодні Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на прес-службу суду.
Позов був розглянутий Верховним судом як зразкову справу. Таким чином, рішення Верховного суду в цій справі є обов'язковим і підлягає виконанню у всіх аналогічних судових суперечках.
Нагадаємо, 15 лютого ВСУ відкрив провадження за цією зразковою справою, так як отримав відповідне подання Житомирського окружного адмінсуду щодо законності відмови громадян від ID-карток. Позов до суду 30 листопада 2017 року подала жителька Коростеня Житомирської області Наталія Дегтяр.
У позові громадянка просила зобов'язати Державну міграційну службу оформити їй не ID-картку, а документ у формі паспортної книжечки. Звернення обґрунтовано тим, що позивачка з причини своїх релігійних вірувань та переконань заперечує, щоб паспорт громадянина України їй робили у формі картки з безконтактним електронним носієм, що містить її персональні дані. Позивачка стверджує, що паспорт громадянина України може виготовлятися як у формі ID-картки, так і у формі книжечки. Тому, на її думку, виготовлення паспорта у формі безконтактної картки є правом, а не обов'язком громадянина, і Міграційна служба не має права зобов'язувати громадян отримувати виключно ID-картки.
Як відомо, Кабмін заборонив оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка у формі книжки.
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