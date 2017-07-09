Суд забрав заставу Полякова до держбюджету та призначив йому нову

Солом'янський районний суд Києва вніс заставу народного депутата Максима Полякова у 304 тисячі гривень, яку він сплатив раніше, у дохід держави і призначив йому нову - у розмірі 608 тисяч гривень.

Таке рішення оголосила у четвер, 7-го вересня, суддя Владлена Лазоренко, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив клопотання задовольнити частково. Заставу у 304 тисячі грн звернути у дохід держави. Також застосувати до Полякова запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі. Визначити Полякову нову заставу у розмірі 608 тисяч грн", - сказала вона.

Новий заставу необхідно внести протягом 5 днів.

Відзначимо, що 6 вересня прокурори САП внесли доповнення до клопотання про стягнення з Полякова застави в дохід бюджету. Зокрема, в цьому доповненні до клопотання прокурори просили суд призначити нардепу новий заставу в розмірі 5 млн грн, оскільки, на думку сторони звинувачення, заставу в 304 тисячі грн не забезпечує виконання належним чином Поляковим процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.