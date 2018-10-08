Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд закрив справу проти Кернеса

Прокурори самоусунулися від обвинувачення
Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували в побитті двох євромайданівців.
Суд закрив справу проти Кернеса Геннадій Кернес. Фото: Slava Mavrichev/facebook.com

Рішення оголосив суддя Андрій Антонов.

Він заявив, що прокурори на первинному етапі були дуже активними, але потім фактично самоусунулися від доведення провини, в результаті чого справу розглядають уже четвертий рік поспіль, інформує LB.ua.

Сім останніх засідань, на яких мали відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили без поважних причин.

Суд розцінив це як відмову від обвинувачення й ухвалив закрити справу.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.

Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко назвав Кернеса і Добкіна підозрюваними у створенні злочинної організації.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2018 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Де починається і закінчується рівність?

Де починається і закінчується рівність?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.