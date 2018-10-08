Суд закрив справу проти Кернеса

Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували в побитті двох євромайданівців.

Рішення оголосив суддя Андрій Антонов.

Він заявив, що прокурори на первинному етапі були дуже активними, але потім фактично самоусунулися від доведення провини, в результаті чого справу розглядають уже четвертий рік поспіль, інформує LB.ua.

Сім останніх засідань, на яких мали відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили без поважних причин.

Суд розцінив це як відмову від обвинувачення й ухвалив закрити справу.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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