Суд закрив справу проти Кернеса
Рішення оголосив суддя Андрій Антонов.
Він заявив, що прокурори на первинному етапі були дуже активними, але потім фактично самоусунулися від доведення провини, в результаті чого справу розглядають уже четвертий рік поспіль, інформує LB.ua.
Сім останніх засідань, на яких мали відбутися дебати, прокурори взагалі пропустили без поважних причин.
Суд розцінив це як відмову від обвинувачення й ухвалив закрити справу.
Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.
Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
29 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.
Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.
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