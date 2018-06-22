Суд залишив Надію Савченко під вартою

Шевченківський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для народної депутатки Надії Савченко.

Як зазначає "Українська правда", адвокат понад 40 хвилин розповідав, чому повідомлення про підозру не обґрунтоване. Зокрема, він зазначив, що більшість звинувачень Генпрокуратури ґрунтуються на тому, що певні дії його підзахисної вчинялися "за невідомих обставин, в невідомому місці". На його думку, якщо прокуратура здійснювала негласні слідчі дії, щоб отримати докази вчинення злочину, то мали вказати, які саме докази вони отримали, якщо вони не вказані у підозрі, то або дії були незаконні, або їх не було взагалі.

Також адвокат наголосив, що закон забороняє будь-яким чином будь-кому обмежувати діяльність народного депутата. А наразі, за словами захисника, дії Савченко як нардепа обмежують, тому він попросив змінити запобіжний захід на більш м'який.

"Якщо до вбивці 33 людей, теоретично, можна застосувати інший запобіжний захід, то чому до інших не можна?", – Запитав адвокат.

Він додав, що Надія Савченко не з тих людей, хто буде ховатися від когось, тому ризиків щодо цього не існує. Захисник зазначив, що згоден, щоб Савченко відпустили на поруки або під домашній арешт.

Надія Савченко подякувала всім, хто прийшов її підтримати. Вона заявила, що багато разів зверталася до Служби безпеки та Генпрокуратури з проханням дозволити їй виконувати свої обов'язки, проте цього так і не відбулося.

"Пишу законопроекти, і не можу їх передати. Мені навіть не дозволено поставити підпис перед законопроектом", – сказала Савченко.

Також вона запитала, чому всіх так лякає слово "теракт" і додала, що в Генпрокуратури розвалюється справа проти неї, бо вони намагаються довести "невиконаний злочин".

"Я є абсолютно безбройною людиною, вся зброя здана. Я можу лише виконувати обов'язки депутата", – сказала Савченко, аргументуючи, чому їй мають змінити арешт на м'якшний запобіжний захід.

Крім того, нардеп поскаржилася, що в ув'язненні "СБУ умудрилася взяти у неї кров для аналізу, хоча суд заборонив це робити".

"Не можливо взяти у людини кров, якщо вона з неї не тече. Цього б не трапилося, якби я не була у в'язниці", – сказала Савченко, не пояснивши, як саме у неї взяли кров.

Прокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу. Присутні прихильники Савченко почали кричати "Ганьба".

Суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів. При цьому суд постановив розслідувати заяву сторони захисту Савченко про примусове взяття у неї крові без рішення суду, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. Луценко показав у сесійній залі парламенту фільм нібито з доказами того, що Савченко причетна до схеми вивезення зброї з окупованих територій для вчинення теракту в Києві. Він також стверджує, що гроші на підготовку теракту Савченко нібито давав екс-переговорник щодо звільнення заручників Володимир Рубан.

23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави. Під час засідання суду Савченко заявила про початок голодування.

Станом на 29 березня, Савченко голодувала вже шостий день, коли Апеляційний суд Києва залишив її під вартою, таким чином не задовольнивши скаргу її адвокатів.

15 травня суд залишив Савченко під вартою ще на два місяці.

22 травня Апеляційний суд Києва також залишив Савченко під вартою.