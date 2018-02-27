Суд залишив під арештом соратника Саакашвілі Дангадзе

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду першої інстанції про взяття під варту без права виходу під заставу соратника Саакашвілі Севериона Дангадзе.

Про це повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

Соратнику Саакашвілі інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, що прокурори стверджують, що Дангадзе нібито за погодженням з самим Саакашвілі звернувся через довірену особу до утікача-бізнесмена часів Віктора Януковича Сергія Курченка із пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі, за це він нібито обіцяв виконати бізнес-інтереси Курченка.

Нагадаємо, соратника екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, який, за версією слідства, отримував гроші для акцій протесту в Києві від олігарха Сергія Курченка, заарештовано без права застави.