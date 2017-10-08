Суд залишив під арештом співучасника вбивства Вороненкова
"У четвер, 10 серпня, за клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 36-річного жителя міста Павлоград Дніпропетровської області, який був затриманий за підозрою в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
За рішенням суду термін утримання під вартою продовжено до 8 жовтня 2017 року включно. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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