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Суд залишив під арештом співучасника вбивства Вороненкова

Термін утримання Тарасенка під вартою продовжено до 8 жовтня
Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка.
Суд залишив під арештом співучасника вбивства Вороненкова Фото: з вільних джерел

"У четвер, 10 серпня, за клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 36-річного жителя міста Павлоград Дніпропетровської області, який був затриманий за підозрою в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За рішенням суду термін утримання під вартою продовжено до 8 жовтня 2017 року включно. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

 

 

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10 08 2017 20:38
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