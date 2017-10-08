Суд залишив під арештом співучасника вбивства Вороненкова

Термін утримання Тарасенка під вартою продовжено до 8 жовтня

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка.

"У четвер, 10 серпня, за клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 36-річного жителя міста Павлоград Дніпропетровської області, який був затриманий за підозрою в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За рішенням суду термін утримання під вартою продовжено до 8 жовтня 2017 року включно. Досудове розслідування триває.