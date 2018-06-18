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Суд залишив під вартою фігуранта "справи Бабченка" Германа

Організатор замаху перебуватиме в СІЗО щонайменше до кінця липня
Апеляційний суд Києва залишив чинним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації приготування до теракту у вигляді вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Суд залишив під вартою фігуранта "справи Бабченка" Германа Фото: strana.ua

Захист підозрюваного наполягав на обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з утриманням під вартою, відзначаючи, що в арешті немає необхідності виходячи з відсутності ризиків, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Сторона звинувачення виступила проти задоволення скарги адвокатів, заявивши, що суд першої інстанції, виносячи рішення про утримання під вартою, врахував усі обставини справи.

Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.

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18 06 2018 18:37
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