Суд залишив Пучдемона під вартою до розгляду екстрадиції
Таке рішення ухвалив регіональний суд у німецькому місті Кіль, повідомляє AFP.
Пучдемон "залишатиметься у в'язниці, поки не буде прийнято рішення щодо процедури видачі", оголосив суд своє рішення через день після затримання каталонського лідера.
Адвокати Пучдемона просили відпустити його на час розгляду запиту Іспанії щодо екстрадиції, але суд відхилив це прохання.
Нагадаємо, що німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.
Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.
Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.
Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.
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