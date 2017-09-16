Суд залишив Сакварелідзе без запобіжного заходу

Колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе заявив, що Галицький районний суд Львова вирішив залишити його без запобіжного заходу.

"Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без будь-якого запобіжного заходу, напевно розуміючи, що вручена підозра, як і вся справа в цілому, абсолютно "порошкова" і не має під собою реальних підстав", - написав він у Facebook вночі 16 вересня.

Нагадаємо, що прокуратура просила для Сакварелідзе найм'якший запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Сакварелідзе підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і ч. 2 ст. 342 (опір представнику правоохоронних органів).

10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Події в "Шегинях" кваліфікували за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 345 (насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) і ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Держприкордонслужба склала адміністративні протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули держкордон у пункті пропуску "Шегині". Поліція затримала п'ятьох найактивніших учасників прориву, двох із них заарештовано.