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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд залишив Сакварелідзе без запобіжного заходу

Політик вважає вручену підозру такою, що не має реальних підстав
Колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе заявив, що Галицький районний суд Львова вирішив залишити його без запобіжного заходу.
Суд залишив Сакварелідзе без запобіжного заходу Давид Сакварелідзе. Фото: news-in-ua.net

"Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без будь-якого запобіжного заходу, напевно розуміючи, що вручена підозра, як і вся справа в цілому, абсолютно "порошкова" і не має під собою реальних підстав", - написав він у Facebook вночі 16 вересня.

Нагадаємо, що прокуратура просила для Сакварелідзе найм'якший запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Сакварелідзе підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу: ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і ч. 2 ст. 342 (опір представнику правоохоронних органів).

10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Події в "Шегинях" кваліфікували за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 345 (насильство стосовно співробітника правоохоронного органу) і ст. 293 (групове порушення громадського порядку) і ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Держприкордонслужба склала адміністративні протоколи на 69 осіб, які незаконно перетнули держкордон у пункті пропуску "Шегині". Поліція затримала п'ятьох найактивніших учасників прориву, двох із них заарештовано.

 

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16 09 2017 10:48
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