Суд залишив Труханова на посаді міськголови Одеси

Солом’янський районний суд Києва не задовільнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

26 лютого Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова. Таким чином, щодо нього надалі діє запобіжний захід у вигляді взяття на поруки від нардепа БПП Дмитра Голубова.

Також в Апеляційному суді Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова, влаштували акцію.

22 лютого суд щодо відсторонення Труханова перенесли через зламаний мікрофон.

Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нагадаємо, що 14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.