Суд залишив Вишинського у СІЗО до кінця року

Херсонський міський суд продовжив до 28 грудня термін утримання під вартою керівнику "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський.

Він зазначив що таке рішення суд виніс у четвер, 1 листопада, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, що Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости Украина" Кирилові Вишинському до 4 листопада.

Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.



