Суд залишив Вишинського у СІЗО до кінця року
Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський.
Він зазначив що таке рішення суд виніс у четвер, 1 листопада, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.
Нагадаємо, що Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости Украина" Кирилові Вишинському до 4 листопада.
Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.
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