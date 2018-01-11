Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд залишив Вишинського у СІЗО до кінця року

Керівник "РИА Новости Україна" залишається під вартою
Херсонський міський суд продовжив до 28 грудня термін утримання під вартою керівнику "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському.
Суд залишив Вишинського у СІЗО до кінця року Фото: reuters.com

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський. 

Він зазначив що таке рішення суд виніс у четвер, 1 листопада, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, що Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости Украина" Кирилові Вишинському до 4 листопада.

Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 14:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.