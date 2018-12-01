Суд залишив Єфремова за ґратами до 12 березня
Про це пише Главком.
З моменту затримання одіозного політика в липні 2016 року суд кожні два місяці призначає черговий запобіжний захід.
Наступне засідання у справі Єфремова суд призначив на 15 січня. Тоді очікується допит свідків. Крім того, захист політика спробує оскаржити запобіжний захід, скасувавши арешт.
Раніше суд продовжив Єфремову запобіжний захід на два місяці, до 18 січня 2018 року.
Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Також його звинувачують в умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
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