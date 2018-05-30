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Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому", – ЗМІ

Йдеться про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG
Арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом України" за транзитним контрактом може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2".
Суд заморозив акції двох газопроводів "Газпрому", – ЗМІ Фото: ТАСС

Мова йде про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. За його даними, ці акції вже заморожені, - повідомляє "Інтерфакс" з посиданням на власне джерело в галузі. 

Офіційного підтвердження інформації про арешт акцій проектних компаній агентство не має.

У прес-службі "Газпрому" поки сказали тільки, що з'ясовують це питання. В "Нафтогазі України" не запит поки не відповіли. Представник Nord Stream 2 на даний момент недоступний для коментарів.

Нагадаємо, на початку березня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 млрд доларів.

З урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку арбітри зробили залік зустрічних вимог. Російська компанія повинна виплатити українській 2,56 млрд доларів.

Загалом "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" 17 млрд доларів. "Газпром" оскаржив рішення, а також оголосив про розірвання контрактів з українською стороною.

При цьому заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв підкреслив, що розрив угод з "Нафтогазом" не означає припинення транзиту газу в Євросоюз через Україну.

Наприкінці березня "Газпром" уже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" через "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами".

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30 05 2018 10:53
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