Суд заочно заарештував суддю Чауса і призначив заставу в 3,7 млн гривень

Солом'янський райсуд Києва виніс рішення про заочний арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, а також встановив заставу в 3,7 млн гривень.

Відповідне рішення від 18 січня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією в рішенні суду, Національне антикорупційне бюро України не знає, де зараз перебуває підозрюваний, і просило заарештувати його із заставою понад 4 млн гривень.

Суд частково задовольнив прохання детективів, заарештувавши його заочно із заставою 3,7 млн ​​гривень. Якщо за Чауса внесуть заставу, його зобов'яжуть прибувати до детективів НАБУ на першу вимогу, а також не виїжджати з Києва й носити електронний браслет. Згідно з останніми відомими даними, восени він перебував нібито на лікуванні в Криму.

Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..