Суд заочно заарештував суддю Чауса і призначив заставу в 3,7 млн гривень
Відповідне рішення від 18 січня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Згідно з інформацією в рішенні суду, Національне антикорупційне бюро України не знає, де зараз перебуває підозрюваний, і просило заарештувати його із заставою понад 4 млн гривень.
Суд частково задовольнив прохання детективів, заарештувавши його заочно із заставою 3,7 млн гривень. Якщо за Чауса внесуть заставу, його зобов'яжуть прибувати до детективів НАБУ на першу вимогу, а також не виїжджати з Києва й носити електронний браслет. Згідно з останніми відомими даними, восени він перебував нібито на лікуванні в Криму.
Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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