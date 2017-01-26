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Суд заочно заарештував суддю Чауса і призначив заставу в 3,7 млн гривень

Суд частково задовольнив прохання детективів
Солом'янський райсуд Києва виніс рішення про заочний арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, а також встановив заставу в 3,7 млн гривень.
Суд заочно заарештував суддю Чауса і призначив заставу в 3,7 млн гривень Фото: tsn.ua

Відповідне рішення від 18 січня опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією в рішенні суду, Національне антикорупційне бюро України не знає, де зараз перебуває підозрюваний, і просило заарештувати його із заставою понад 4 млн гривень.

Суд частково задовольнив прохання детективів, заарештувавши його заочно із заставою 3,7 млн ​​гривень. Якщо за Чауса внесуть заставу, його зобов'яжуть прибувати до детективів НАБУ на першу вимогу, а також не виїжджати з Києва й носити електронний браслет. Згідно з останніми відомими даними, восени він перебував нібито на лікуванні в Криму.

Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..

Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.

 

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26 01 2017 20:38
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