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Суд застосував особисте зобов’язання до капітана судна "Норд"

Обов’язки покладені до 8 червня 2018 року
Херсонський міський суд вирішив застосувати до капітана керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Суд застосував особисте зобов’язання до капітана судна "Норд" Фото: crym.org

Горбенка зобов’язали прибувати на першу вимогу до слідчого, судді чи прокурора і не відвідувати територію анексованого Криму, повідомляє "Радіо Свобода".

Ці обов’язки покладені до 8 червня 2018 року.

Сьогодні капітану керченського судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.

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11 04 2018 19:56
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