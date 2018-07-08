Суд засудив до 3 років в'язниці жителя Києва за крадіжку 11 кущів троянд на 258 грн

Апеляційний суд засудив до 3 років і 3 місяців позбавлення волі жителя Києва за крадіжку 11 кущів троянд у парку "Нивки" загальною вартістю 258 гривень.

2 жовтня 2015 року вночі підсудний, уродженець Житомирської області, разом зі спільником вирвав у парку "Нивки" з грунту 11 кущів троянд сорту "Флорібунд" вартістю 23,5 гривні кожна, завдавши збитків на загальну суму 258,5 гривень. Про це йдеться у вироку суду, інформують "Українські Новини".

Злочинця було затримано на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

У грудні 2016 року затриманий був визнаний Шевченківським районним судом Києва винним за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу і засуджений до 4 років в'язниці умовно, в тому числі через щире розкаяння підсудного.

Прокуратура подала скаргу на цей вирок, оскільки, на її думку, суд першої інстанції не врахував, що обвинувачений був раніше судимий і має антисоціальну поведінку.

Апеляційний суд погодився з доводами прокуратури і скасував вирок першої інстанції, так як вважав нещирим каяття злочинця, враховуючи його затримання на місці злочину.

"Таким чином, на думку колегії суддів, викладені обставини свідчать про неможливість виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів без реального відбування ним покарання у вигляді позбавлення волі", - сказано у вироку суду.

Суд вирішив призначати підсудному запобіжного заходу у вигляді 3 років і 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Донеччині суддю, яка вкрала в магазині пачку чаю і годинник, звільнили.