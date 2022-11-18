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Суд завершив розгляд справи про вбивства людей під час Євромайдану

Він тривав шість з половиною років - було проведено 320 засідань, допитано 245 осіб.
Суд завершив розгляд справи про вбивства людей під час Євромайдану Фото: andrew.kravchenko.792/facebook.com
Суд присяжних Святошинського райсуду Києва завершив судовий розгляд справи «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», який тривав з травня 2016 року.
 

Про це повідомили у суді.

Так, 17 листопада суд присяжних пішов до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Ще у травні головуючий суддя Сергій Дячук повідомив, що суд завершив розгляд справи, але ще залишилися дебати сторін. 15 листопада суд повідомив, що судові дебати завершено. Отже, залишилося оголосити вирок.

Інформацію щодо орієнтовної дати проголошення судового рішення обіцяють повідомити пізніше, очікуваний період – вересень-листопад 2023 року.

Загалом за цією справою було:

  • проведено 320 судових засідань (10 – у режимі відеоконференції);
  • досліджено 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства;
  • судом допитано 245 осіб – потерпілих, свідків з-поміж правоохоронців та протестувальників, інших очевидців, експертів обвинувачених;
  • досліджено понад 3 терабайти відео- та фотоматеріалів;
  • надано десятки судових доручень, зокрема, на проведення тривалих експертиз у різних сферах, одержані дані в порядку міжнародної правової допомоги.

Деталі

20 лютого 2014 року в Києві продовжувалося протистояння активістів та силовиків. Під час зіткнень на вулиці Інститутській загинули 48 людей, ще 80 – отримали поранення.

У розстрілах 20 лютого обвинувачують п'ятьох ексберкутівців – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка.

Усіх їх у 2019 році обміняли на українських полонених, проте Маринченко й Тамтура зрештою все одно вирішили брати участь у засіданнях суду.

 
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18 11 2022 14:30
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