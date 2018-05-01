Суд зменшив заставу директору Об'єднаної гірничо-хімічної компанії з 12 до 1,2 млн грн

Адвокат Журила наполягав на зниженні суми застави до 128 тисяч грн

Солом'янський районний суд Києва у 10 разів зменшив заставу для директора Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Руслана Журила з 12 млн до 1,2 млн грн..

Відповідне рішення суддя ухвалив ще 26 грудня, йдеться в опублікованій постанові.

Адвокат Журила наполягав на зниженні суми застави до 128 тисяч грн.

Захист також пояснив свою вимогу тим, що за Журила вніс 12 млн застави нардеп Микола Княжицький, однак він не розраховував, що слідство так затягнеться.

Суддя ухвалив рішення зменшити заставу до 1,2 млн грн..

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що австрійські фірми-посередники, з якими торгувала Об'єднана гірничо-хімічна компанія, працювали у приміщеннях цього державного підприємства.

Раніше суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.

Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.

За даними адвоката, справу розглядав "ручний" суддя НАБУ, який "допустив ряд грубих порушень, а в суді був помічений чоловік, схожий на 1 заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

ОГХК почала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Також компанія управляє 51% ТОВ "ЗТМК" згідно з рішенням Кабінету Міністрів.