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Суд знову арештував нерухомість сина Авакова

Заарештовано три паркувальних місця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належали Олександру Авакова
Солом'янський районний суд Києва знову наклав арешт на нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Суд знову арештував нерухомість сина Авакова Фото: gordonua.com

Про це в суботу, 5 травня, повідомляє "Судовий репортер".

Рішення ухвалив суддя Віктор Фомін. На ухвалу може бути подана апеляція.

Заарештовано три паркомісця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належать синові Авакова. Раніше арешт на акції не накладався.

Нагадаємо, у квітні Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

"Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.

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