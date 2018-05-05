Суд знову арештував нерухомість сина Авакова

Заарештовано три паркувальних місця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належали Олександру Авакова

Солом'янський районний суд Києва знову наклав арешт на нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Про це в суботу, 5 травня, повідомляє "Судовий репортер".

Рішення ухвалив суддя Віктор Фомін. На ухвалу може бути подана апеляція.

Заарештовано три паркомісця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належать синові Авакова. Раніше арешт на акції не накладався.

Нагадаємо, у квітні Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

"Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.