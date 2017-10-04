Суд знову повернув САП обвинувальний вирок щодо Пасішника

Справа колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" не розглядається вже рік

Солом’янський районний суд Києва повернув прокуратурі обвинувачувальний вироку у кримінальному провадженні стосовно колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника.

"Суддею Захаровою А.С. у підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням Пасішника А.П. за ч.1 ст. 344 ККУ, а саме в незаконному впливі на посадову особу з метою перешкодити виконанню нею своїх службових обов'язків та домогтися ухвалення нею незаконного рішення", - повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з інформацією, суддя не навела мотиви прийнятого рішення, оскільки оголошено лише його резолютивну частину. Повний текст ухвали буде оголошено 14 квітня 2017 року о 09:30.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура обурена фактом, що клопотання сторони захисту про повернення прокурору обвинувального акту розглянуто в порушення вимог ст. 350 КПК України без з’ясування думки щодо них інших учасників судового провадження, зокрема прокурора та потерпілого", - заявили у відомстві.

У САП також зазначили, що занепокоєні "черговим відкладенням розгляду справи Пасішника", і оскаржать рішення суду.

Крім того, у відомстві нагадали, що це вже друге повернення обвинувального акту судом прокурору - 4 серпня 2016 року обвинувальний акт вже повертали прокурору, однак Апеляційний суд міста Києва задовільнив скаргу на це рішення.

"САП занепокоєна, що 22 квітня буде рік від скерування обвинувального акту до Солом’янського районного суду міста Києва проте на сьогодні не відбулося жодного підготовчого засідання у справі", - сказано у повідомленні.

Cлом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника.

Напередодні суд повернув обвинувальний акт проти першого заступника генерального директора компанії "Укртранснафта" Андрія Пасішника прокуратурі, так як звинувачення було складено з порушеннями Кримінального процесуального кодексу і порушує права Пасішника.

Нагадаємо, 3 лютого міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус заявив, що подає у відставку через блокування системних і важливих реформ і спроб встановити контроль за грошовими потоками на держпідприємствах. Він також звинуватив особисто Кононенко в блокуванні роботи міністерства і просуванню на посаду в уряді Андрія Пасішника.

Згодом Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило топ-менеджеру НАК "Нафтогаз" Андрію Пасішнику про підозру.

Натомість Пасішник під час допиту в Національному антикорупційному бюро відмовився давати свідчення.