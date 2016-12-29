Суд зняв арешт з $15 мільйонів у банку Януковича
Про це свідчать рішення суду за 19-26 грудня, інформує "Українська Правда".
У 2015 році Печерський суд арештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра. Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього арештовано 2,75 млрд грн.
З 19 грудня суд почав знімати арешти з коштів фізичних осіб. Так було знято арешт з коштів Валерії Єсаулкової, яка працювала офіс-менеджером у "Всеукраїнському банку розвитку". Адвокат Єсаулкової надав суду документи про те, що вона у листопаді 2013 року позичила 4,8 млн доларів у Яшара Ходжаєва.
(Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році купив офісне приміщення, де базувалася фірма "Танталіт", що володіла резиденцією "Межигіря" Віктора Януковича - УП).
19 грудня також було скасовано арешт коштів Олександра Костілова, який теж працював у ВБР. Костілкін стверджує, що 7,6 млн доларів, розміщені на рахунку, були позичені ним також у Ходжаєва.
26 грудня суд скасував арешт коштів Романа Ємеліна, який очолював департамент "Всеукраїнського банку розвитку". Ємелін стверджував, що позичив у Ходжаєва 3 млн доларів.
Суд вирішив, що кошти, розміщені на банківських рахунках цих трьох осіб не мають ознак злочинного походження і арешт зняв.
Перші дві ухвали приймав суддя– Роман Новак, 26 грудня ухвалу виніс суддя Віталій Писанець.
У всіх трьох справах вкладників банку представляв один і той самий адвокат – Салазський.
Кримінальне провадження розслідує Головне слідче управління Нацполіції.
В ухвалах суду зазначено, що вони оскарженню не підлягають.
Раніше суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.
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