Суд зняв арешт з 200 мільйонів матері екс-міністра Колобова

За клопотанням ГПУ суд заарештував ці кошти 30 січня 2015 року

Суд скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 26 березня.

Відповідною ухвалою суд задовольнив клопотання захисту матері екс-міністра, Варвари Шульц.

"Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2015 року… на грошові кошти", – йдеться в рішенні.

Суддя скасував арешт, так як він був накладений у справі Колобова, яка наразі вже закрита.

Таким чином, арешт був знятий з семи рахунків Варвари Шульц, відкритих у збанкрутілому "Фідобанку".

У попередніх рішеннях йшлось про загальну суму на рахунках у 159 271 гривень, 7 969 145,5 доларів та 34 євро. За нинішнім курсом це понад 200 мільйонів гривень.

За клопотанням ГПУ суд заарештував ці кошти 30 січня 2015 року.

Нагадаємо, що 21 лютого Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи. Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебував під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні 2017 року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.