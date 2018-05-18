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Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова

Печерський районний суд скасував рішення про арешт майна, зареєстрованого на дружину екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.
Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова Юрій Колобов. Фото: capital.ua

Печерський районний суд скасував рішення про арешт майна, зареєстрованого на дружину екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

"Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Печерського районного суду Києва від 15 червня 2016 року на квартиру загальною площею 185,2 кв. м. і квартиру площею 322,6 кв. м.", - йдеться в рішенні суду від 3 травня.

Також суд зняв арешт з 3 паркомість дружини екс-чиновника.

Повідомляється, що ухвала не підлягає оскарженню.

Раніше, суд скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.

Нагадаємо, що 21 лютого Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи. Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебував під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні 2017 року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

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18 05 2018 16:37
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