Суд зняв арешт з квартир дружини екс-міністра Колобова
Печерський районний суд скасував рішення про арешт майна, зареєстрованого на дружину екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.
"Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Печерського районного суду Києва від 15 червня 2016 року на квартиру загальною площею 185,2 кв. м. і квартиру площею 322,6 кв. м.", - йдеться в рішенні суду від 3 травня.
Також суд зняв арешт з 3 паркомість дружини екс-чиновника.
Повідомляється, що ухвала не підлягає оскарженню.
Раніше, суд скасував арешт коштів матері екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого раніше підозрювали у заволодінні державними коштами.
Нагадаємо, що 21 лютого Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.
Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи. Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.
12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.
Оскільки колишній чиновник перебував під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.
В березні 2017 року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.
Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
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