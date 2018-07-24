Суд зняв арешт з майна родичів екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова

Суду недостатньо доказів, що нерухомість придбано незаконно або за незаконні доходи

Печерський районний суд Києва зняв арешт з житлового будинку та двох земельних ділянок батька колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра, екс-голови Національного банку Сергія Арбузова Геннадія.

Суд зняв арешт з житлового будинку площею 415,9 кв. м і земельних ділянок по 0,1158 га кожен, повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

На думку суду, на цей момент відсутні підстави вважати, що батько Арбузова придбав майно в незаконний спосіб і його отримано за рахунок доходів від скоєного злочину.

Нагадаємо, що прокуратура Київської області повернула державі близько 19 га лісу на території Києво-Святошинського району, які родич колишнього віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова незаконно відгородив парканом.