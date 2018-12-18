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Суд зняв з розгляду апеляцію на закриття справи Кернеса через хворобу судді

Інформацію про дату наступного засідання буде оприлюднено додатково
Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду апеляцію на закриття кримінального провадження стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса через перебування судді на лікарняному.
Суд зняв з розгляду апеляцію на закриття справи Кернеса через хворобу судді Фото: facebook.com-gennadykernes

"Полтавський апеляційний суд повідомляє, що слухання кримінального провадження стосовно Кернеса Геннадія Адольфовича, Бліннікова Віталія Дмитровича і Сміцького Євгена Миколайовича, яке було призначено на 21 грудня 2018, знято з розгляду у зв'язку з тим, що суддя Нізельковська Л. В. перебуває на лікарняному", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

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Інформацію про дату наступного засідання буде оприлюднено додатково, інформує LB.ua.

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.

На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.

Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.

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18 12 2018 11:25
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