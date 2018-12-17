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Суд зобов'язав блогера спростувати поширену ним неправдиву інформацію проти Яценюка

У липні 2018 року Михайло Шнайдер у Facebook звинуватив Арсенія Яценюка у тому, що він "живе в шикарному домі на березі океану" та "вивів із України $30 мільярдів", що дорівнює "половині річного бюджету держави". Ця інформація миттєво поширилася десятками ЗМІ
Деснянський районний суд Києва рішенням від 14 грудня зобов’язав блогера Михайла Шнайдера протягом 10 днів спростувати неправдиву інформацію щодо екс-прем'єр-міністра, лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.
Суд зобов Фото: nfront.org.ua

Суд постановив визнати неправдивою цю інформацію та зобов’язав відповідача в 10-денний термін спростувати "фейк" в такий же спосіб, у який він був поширений.

Нагадаємо, раніше суд зобов’язав автора Олега Торгала, який у своєму блозі заявив, що Арсеній Яценюк нібито "придбав 24 вілли у Маямі", спростувати цю неправдиву інформацію. Автор публічно вибачився ще до винесення рішення судом.

Ще раніше за неправдиву інформацію щодо статків Арсенія Яценюка та нібито "святкування першого мільярда" вибачився автогонщик та автомобільний журналіст.

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17 12 2018 12:25
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