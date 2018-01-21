Суд зобов`язав ГПУ розкрити причини секретності конфіскації грошей Януковича

У кінці минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав ГПУ розкрити конкретні причини, чому було засекречено рішення Краматорського суду щодо конфіскації так званих "грошей Януковича".

Зокрема суд зобов`язав державного експерта з питань таємниць ГПУ надати пояснення чи докази існування обставин для рішення про присвоєння грифу "таємно" описовій частині вироку Краматорського міського суду Донецької області, - повідомляє проект "Марлін", посилаючись на відповідне рішення суду, інформує Українська правда.

А також вказати дату прийняття такого рішення, особу, яка його приймала, та підстави присвоєння грифу "таємно" згідно Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.05р. № 440 чи іншим документом.

Позов подали представники кіпрської компанії Akemi Management Limited, яка на думку прокурорів входить в так зване злочинне угрупування олігарха Сергія Курченка з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича.

Представники ГПУ надали відзив на позов, але суд став на сторону кіпрської компанії.

Нагадаємо, що питання ICU було піднято у зв'язку з публікацією арабським виданням Al Jazeera рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року про спецконфіскації. У ньому, зокрема, йдеться, що операції з купівлі державних облігацій, які потрапили разом з отриманими по ним грошей під спецконфіскацію, проводилися через групу ICU.

1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковані в рамках вироку, винесеного соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну. Гроші конфісковані з рахунків Ощадбанку і Приватбанку. Значна їх частина - це облігації внутрішньої держпозики.

За словами генпрокурора, заяви про те, що кошти Януковича "повернуті не правильно" покликані компрометувати рішення суду і повернути оточенню Януковича ці гроші.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі.

Водночас, компанія ICU впевнена у законності своїх дій в супроводі угод з купівлі облігацій, які фігурують в матеріалах справи.

Перед укладенням договорів на брокерське обслуговування, ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП. Дані компанії були клієнтами Ощадбанку, в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були узгоджені ними безпосередньо з банком. ICU не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ICU в даних угодах, стверджують в компанії, обмежувалася функцією агента.