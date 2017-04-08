Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд зобов'язав ГПУ відновити слідство проти Гонтарєвої

Печерський районний суд вважає за необхідне проведення прокурорами допиту екс-голови НБУ
Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.
Суд зобов Фото:antikor.com

Про це йдеться в ухвалі суду.

"Постанову слідчого з особливо важливих справ третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнка А. М. від 23.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 42017000000000592 від 03.03.2017 року скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", - постановив суд.

Так, Печерський районний суд встановив, що рішення про закриття кримінального провадження слідчий Генеральної прокуратури України ухвалив необґрунтовано.

Слідчий послався на те, що "будь-яких об'єктивних або ж фактичних даних, які б свідчили про наявність у діях голови або інших службових осіб НБУ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України, не встановлено, а їх одержання слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано".

Суд назвав такі доводи необґрунтованими, оскільки, щонайменше, головну дійову особу досудового розслідування – главу Нацбанку - навіть не викликали на допит. Крім того, під час слідства не досліджено всі обставини справи.

Відзначимо, що 10 травня був останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарєва призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2017 21:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.