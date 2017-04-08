Суд зобов'язав ГПУ відновити слідство проти Гонтарєвої

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Про це йдеться в ухвалі суду.

"Постанову слідчого з особливо важливих справ третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнка А. М. від 23.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 42017000000000592 від 03.03.2017 року скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", - постановив суд.

Так, Печерський районний суд встановив, що рішення про закриття кримінального провадження слідчий Генеральної прокуратури України ухвалив необґрунтовано.

Слідчий послався на те, що "будь-яких об'єктивних або ж фактичних даних, які б свідчили про наявність у діях голови або інших службових осіб НБУ складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України, не встановлено, а їх одержання слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано".

Суд назвав такі доводи необґрунтованими, оскільки, щонайменше, головну дійову особу досудового розслідування – главу Нацбанку - навіть не викликали на допит. Крім того, під час слідства не досліджено всі обставини справи.

Відзначимо, що 10 травня був останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарєва призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.