Суд зобов'язав хімічну агрокомпанію Monsanto виплатити $289 млн хворому на рак садівнику

Позивач звинувачує компанію в приховуванні інформації про небезпеку використання засобу Roundup для знищення бур'янів

Американський гігант агробізнесу Monsanto повинен виплатити 289 млн доларів чоловікові, невиліковно хворому лімфомою.

Таке рішення прийняв ввечері в п'ятницю, 10 серпня, суд присяжних у Сан-Франциско, повідомляє DW.

"46-річний колишній шкільний садівник Дуейн Джонсон вважає, що причиною діагностованого у нього в 2014 році раку стало тривале використання в його роботі гербіцидів, що містять гліфосат. Джонсон звинувачує Monsanto в приховуванні інформації про небезпеку використання засобу Roundup для знищення бур'янів", - йдеться в статті.

Аналогічні позови на Monsanto подали і сотні інших хворих на рак, скаргу Джонсона розглянули раніше, оскільки людина помирає.

Представники агрогіганта в свою чергу відкидають звинувачення і заявляють, що гербіцид Roundup цілком безпечний для здоров'я людини, що доводить 40-річна історія його застосування.

Віце-президент Monsanto Скотт Партрідж заявив, що управління з охорони навколишнього середовища США (EPA) і інші регулятори підтримують висновки понад 800 наукових досліджень, що підтверджують неканцерогенну природу гліфосату. У Monsanto також повідомили про намір подавати апеляцію на рішення суду.

Експерти не дійшли до єдиної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини. У 2015 році Агентство ООН віднесло гліфосат, який є найпоширенішим в світі способом захисту рослин, до "ймовірно канцерогенних". У той ж час Агентство з хімікатах і безпеки харчових продуктів, що перевіряло хімічну речовину для Євросоюзу, вважає речовину безпечною.

Американська компанія Monsanto є одним з лідерів на світовому ринку продажів насіння і гербіцидів. Від червня 2018 вона належить німецькому концерну Bayer.

Також, суд присяжних Міссурі зобов'язав компанію Johnson & Johnson сплатити $4,7 мільярда за колективним позовом жінок, які стверджують, що в дитячій присипці Johnson & Johnson міститься азбест, який викликав у них рак яєчників.