Суд зобов'язав НАБУ почати розслідування за фактом зловживань Гройсмана

Суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактами правопорушень Гройсмана

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом зловживання службовим становищем та службової недбалості прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

На судовому засіданні було встановлено, що 7 листопада заявник поштою направив в НАБУ звернення про кримінальні правопорушення, на його думку, скоєних прем'єр-міністром за статтями 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу, йдеться в судових матеріалах, повідомляють "Українські Новини".

НАБУ отримало заяву, однак не внесло дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань, тому заявник подав на НАБУ скаргу в суд.

Суд задовольнив його скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактами правопорушень Гройсмана.