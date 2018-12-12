НОВИНИСолом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом зловживання службовим становищем та службової недбалості прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд зобов'язав НАБУ почати розслідування за фактом зловживань Гройсмана
Суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактами правопорушень Гройсмана
Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua
На судовому засіданні було встановлено, що 7 листопада заявник поштою направив в НАБУ звернення про кримінальні правопорушення, на його думку, скоєних прем'єр-міністром за статтями 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу, йдеться в судових матеріалах, повідомляють "Українські Новини".
НАБУ отримало заяву, однак не внесло дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань, тому заявник подав на НАБУ скаргу в суд.
Суд задовольнив його скаргу і зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактами правопорушень Гройсмана.
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12 12 2018 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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