Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Кличка

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також сприяння учасникам ОЗУ мером Києва і головою Київської державної адміністрації Віталієм Кличком.

Заявник звернувся до НАБУ зі зверненням про вчинення Кличком низки кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 170 (перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади), ч. 3 ст. 206 (протидія господарської діяльності), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ) Кримінального кодексу, йдеться в судових матеріалах, інформує LB.ua.

При цьому НАБУ відмовилося реєструвати провадження, що і стало підставою для подачі в суд скарги на його бездіяльність.

29 грудня 2018 року суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за вказаними фактами.

Нагадаємо, у 2017 році НАБУ запідозрило Кличка в подачі недостовірної декларації про доходи. Перевірка його декларації почалася після виходу програма "Схеми", журналісти якої повідомили, що мер Києва не задекларував два будинки в Гамбурзі і Лос-Анджелесі.

Сам Кличко назвав перевірку його декларації "жуванням повітря".