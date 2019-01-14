Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Луценка і його заступника Сторожука

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом одержання Генеральним прокурором Юрієм Луценком у змові з першим заступником генпрокурора Дмитром Сторожуком неправомірної вигоди.

"Суд встановив, що на особистому прийомі голови Служби безпеки Василя Грицака громадянин подав заяву про вчинення корупційного правопорушення Луценко в змові зі своїм першим заступником, передбаченого ст. 27, 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу", - йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".

СБУ, в свою чергу, направила цю заяву в НАБУ, але бюро відмовилося відкрити кримінальне провадження за вказаними фактами. Після цього заявник подав скаргу до суду на дії НАБУ, і суд задовольнив її, зобов'язавши бюро зареєструвати кримінальне провадження.

Нагадаємо, що НАБУ почало розслідувати можливі зловживання владою або службовим становищем, а також службову недбалість генпрокурора Луценка і заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.