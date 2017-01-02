Суд зобов'язав НАБУ визнати першого заступника голови ОПЗ потерпілим у "справі Саакашвілі" Перший заступник голови Одеського припортового заводу назвав детектовов НАБУ "співучасниками Саакашвілі"

Солом'янський районний суд прийняв рішення зобов'язати НАБУ визнати першого заступника голови Одеського припортового заводу Миколи Щурікова потерпілим в рамках виробництва, відкритого після звернення групи нардепів, які заявили про "скоєнні екс-главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі і його поплічниками злочинів проти ОПЗ".

Микола Щуриков. Фото: politrada.com

Оскільки представники НАБУ "виступали співучасниками Саакашвілі", нардепи подали відповідне звернення не в Бюро, а в Генеральну прокуратуру. "Цікаво, що моє звернення, за яким було Відкрито виробництво, чудесним чином потрапило до Того ж детективу НАБУ Андрію Русаеву, який одночасно є одним з учасників групи детективів, фабрикували" справа ОПЗ ", і детективом, які проводили досудове розслідування у справі проти мене", - написав сам Щуриков у Facebook. Читайте також: ОПЗ: припортовий преферанс (розслідування)

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