CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСолом'янський районний суд прийняв рішення зобов'язати НАБУ визнати першого заступника голови Одеського припортового заводу Миколи Щурікова потерпілим в рамках виробництва, відкритого після звернення групи нардепів, які заявили про "скоєнні екс-главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі і його поплічниками злочинів проти ОПЗ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд зобов'язав НАБУ визнати першого заступника голови ОПЗ потерпілим у "справі Саакашвілі"
Перший заступник голови Одеського припортового заводу назвав детектовов НАБУ "співучасниками Саакашвілі"
Микола Щуриков. Фото: politrada.com
Оскільки представники НАБУ "виступали співучасниками Саакашвілі", нардепи подали відповідне звернення не в Бюро, а в Генеральну прокуратуру.
"Цікаво, що моє звернення, за яким було Відкрито виробництво, чудесним чином потрапило до Того ж детективу НАБУ Андрію Русаеву, який одночасно є одним з учасників групи детективів, фабрикували" справа ОПЗ ", і детективом, які проводили досудове розслідування у справі проти мене", - написав сам Щуриков у Facebook.
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01 02 2017 14:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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