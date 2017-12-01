Суд зобов'язав НАБУ закрити провадження у "справі Мартиненка"

11 січня Солом'янський районний суд Києва розглянув скаргу Петра Бойка - адвоката колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка - та зобов'язав Національне антикорупційне бюро України протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 стосовно Мартиненка Миколи Володимировича.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник, керівник Антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький, окремі політики неодноразово стверджували про наявність у них аргументів для обвинувачення Миколи Мартиненка у вчиненні злочинів.

"У 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, щоб у статусі звичайного громадянина, без депутатського імунітету довести власну непричетність до будь-яких порушень закону. Протягом понад року, який минув після складення Миколою Мартиненком повноважень народного депутата, НАБУ та САП так і не спромоглися повідомити йому про підозру у вчиненні злочину. Це, однак, не завадило "антикорупціонерам" піаритися на темі так званої "справи Мартиненка", час від часу анонсуючи завершення розслідування і притягнення колишнього депутата до кримінальної відповідальності", - повідомила прес-служба колишнього депутата.

"Вчорашнє рішення суду поставило крапку в дешевому фарсі, який розігрувався лещенками, ситниками та холодницькими. Я чистий перед законом і завжди готовий відповісти за свої вчинки. Сподіваюсь, що вже скоро політичну і юридичну відповідальність понесуть і організатори мого незаконного переслідування", - сказав Микола Мартиненко, коментуючи судове рішення.

Про інші деталі судового рішення буде повідомлено додатково після оголошення його мотивувальної частини 16 січня.

Нагадаємо, що 30 листопада виповнився рік відтоді, як народний депутат Мартиненко добровільно склав депутатський мандат.

Рішення Солом'янського райсуду стосується справи про отримання хабарів при закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання у чеської Škoda, свідчить пошук за номером кримінального провадження в Єдиному реєстрі судових рішень.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.