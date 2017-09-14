Суд зобов'язав Нацполіцію перевірити фінансування Опоблоку Керівників партії "Опозиційний блок" можуть оштрафувати на 5 тис грн

У 2016 році партія "Опозиційний блок" отримувала мільйони внесків від підприємств, номінальні керівники яких про це навіть не чули.

Фото: Bogdan Bortakov/facebook.com

Шевченківський суд м. Києва зобов'язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок". Рішення було ухвалено 11 веренсня за зверненням юристів проекту Bihus.info. Згідно з рішенням суду, Нацполіція має негайно внести відомості до ЄРДР за статтею 159-1 ККУ "Порушення порядку фінансування політичної партії" і розпочати досудове розслідування. Відповідно до звіту "Опозиційного блоку", добровільні внески від юридичних осіб у 2016 році склали 11,7 млн грн. Водночас, в ході журналістського розслідування вдалось з'ясувати, що деякі фірми-донори зареєстровані у "віртуальному офісі" в перукарні, а інші - на рибному держпідприємстві. Серед них - компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович. Журналісти програми відвідали директора і з'ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

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