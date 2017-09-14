Суд зобов'язав Нацполіцію перевірити фінансування Опоблоку
Шевченківський суд м. Києва зобов'язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок".
Рішення було ухвалено 11 веренсня за зверненням юристів проекту Bihus.info.
Згідно з рішенням суду, Нацполіція має негайно внести відомості до ЄРДР за статтею 159-1 ККУ "Порушення порядку фінансування політичної партії" і розпочати досудове розслідування.
Відповідно до звіту "Опозиційного блоку", добровільні внески від юридичних осіб у 2016 році склали 11,7 млн грн.
Водночас, в ході журналістського розслідування вдалось з'ясувати, що деякі фірми-донори зареєстровані у "віртуальному офісі" в перукарні, а інші - на рибному держпідприємстві. Серед них - компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович. Журналісти програми відвідали директора і з'ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків