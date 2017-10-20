Суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет

Солом‘янський райсуд Києва зобов'язав нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня.

Таке рішення у п‘яницю, 20 жовтня, ухвалив суддя Олександр Бобровник, передає "Українська правда".

Крім того суд зобов‘язав Розенблата не покидати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир, утримуватися від спілкування з рядом свідків та підозрюваних, здати всі паспорти для виїзду за кордон.

"Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів", - додав Бобровник.

У свою чергу Борислав Розенблат заявив, що оскаржуватиме це рішення.

"Оскільки суддя дав таку можливість, мої адвокати подадуть таку скаргу", - пояснив він.

Крім того він додав, що подасть заяву до ГПУ на дії НАБУ щодо його зняття з літака та обшуку.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.