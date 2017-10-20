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Суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет

Розенблат заявив, що оскаржуватиме це рішення
Солом‘янський райсуд Києва зобов'язав нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня.
Суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет Борислав Розенблат. Фото: прес-служба

Таке рішення у п‘яницю, 20 жовтня, ухвалив суддя Олександр Бобровник, передає "Українська правда".

Крім того суд зобов‘язав Розенблата не покидати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир, утримуватися від спілкування з рядом свідків та підозрюваних, здати всі паспорти для виїзду за кордон.

"Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів", - додав Бобровник.

У свою чергу Борислав Розенблат заявив, що оскаржуватиме це рішення.

"Оскільки суддя дав таку можливість, мої адвокати подадуть таку скаргу", - пояснив він.

Крім того він додав, що подасть заяву до ГПУ на дії НАБУ щодо його зняття з літака та обшуку.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.  

18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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20 10 2017 19:58
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