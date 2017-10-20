Суд зобов’язав Розенблата носити електронний браслет
Таке рішення у п‘яницю, 20 жовтня, ухвалив суддя Олександр Бобровник, передає "Українська правда".
Крім того суд зобов‘язав Розенблата не покидати без дозволу слідчих та суду Київ та Житомир, утримуватися від спілкування з рядом свідків та підозрюваних, здати всі паспорти для виїзду за кордон.
"Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів", - додав Бобровник.
У свою чергу Борислав Розенблат заявив, що оскаржуватиме це рішення.
"Оскільки суддя дав таку можливість, мої адвокати подадуть таку скаргу", - пояснив він.
Крім того він додав, що подасть заяву до ГПУ на дії НАБУ щодо його зняття з літака та обшуку.
Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.
18 жовтня Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.
Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.
Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків