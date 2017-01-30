Суд зобов’язав Садового знайти місце для переробки сміття

Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправною бездіяльність міського голови Львова і виконавчого комітету Львівської міськради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

У відомстві нагадали, що раніше прокуратура області у 2016 році повторно подавала позовну заяву до міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міськради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання до вчинення дій.

Тоді Львівський окружний адмінсуд зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП "Збиранка" відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльність щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєсортувального комплексу, тощо.

З огляду на це, прокуратурою області вказане рішення було оскаржено у вищій інстанції.

Таким чином, 30 січня 2017 року постановою суду апеляційної інстанції скаргу прокуратури Львівської області задоволено повністю.

Визнано протиправною бездіяльність міського голови Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незабезпечення закриття полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки у Львові для створення нового сміттєвого полігону, будівництва на ній заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу.

Водночас міського голову зобов’язано звернутися із відповідним клопотанням в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення такої земельної ділянки.

Рішення суду набрало законної сили.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.