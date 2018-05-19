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Суд зобов'язав СБУ відкрити справу проти лідера С14 через затримання Лусваргі

Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти лідера праворадикального руху С14 Євгена Карася через дії стосовно бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях
За словами адвоката Лусваргі Валентина Рибіна, Шевченківський суд Києва зобов'язав порушити кримінальне провадження у відношенні Є. Карася за фактом вчинення дій, що підпадають під визначення "теракт".
Суд зобов Фото: bbc.com

Рибін оприлюднив відповідні документи - заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 258 (терористичний акт) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі) ККУ та рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.

"Євген Карась та інші особи завдали Лусваргі тілесних ушкоджень, піддавали його знущанню, принижували його честь і гідність", йдеться у заяві.

"Дії Карася та групи невстановлених осіб вчинені з метою залякування населення України та демонстрації своєї явної безкарності, а також спрямовані на ускладнення міжнародних відносин між Україною та Бразилією", - зазначається у документі.

Нагадаємо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив у понеділок арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації на Донеччині.

Як повідомляв iPress.uaучасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.

Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.

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19 05 2018 11:20
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