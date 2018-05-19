Суд зобов'язав СБУ відкрити справу проти лідера С14 через затримання Лусваргі
Рибін оприлюднив відповідні документи - заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 258 (терористичний акт) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі) ККУ та рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.
"Євген Карась та інші особи завдали Лусваргі тілесних ушкоджень, піддавали його знущанню, принижували його честь і гідність", йдеться у заяві.
"Дії Карася та групи невстановлених осіб вчинені з метою залякування населення України та демонстрації своєї явної безкарності, а також спрямовані на ускладнення міжнародних відносин між Україною та Бразилією", - зазначається у документі.
Нагадаємо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив у понеділок арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації на Донеччині.
Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.
Представники Української православної церкви (Московського патріархату), в одному з монастирів якої жив Лусваргі, кажуть, що ченці не усвідомлювали, що він брав участь у боях на Донбасі на боці сепаратистів.
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