Суд зобов'язав захист Януковича ознайомитися з матеріалами справи про держзраду протягом 17 днів
Про відповідне рішення повідомив суддя Володимир Карабань.
Відтак, суд частково задовольнив клопотання Головної військової прокуратури про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи, інформують "Українські Новини".
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.
Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
Сьогодні, 15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.
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