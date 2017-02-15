Суд зобов'язав захист Януковича ознайомитися з матеріалами справи про держзраду протягом 17 днів Суд частково задовольнив клопотання Головної військової прокуратури

Печерський районний суд Києва зобов'язав захист колишнього Президента Віктора Януковича ознайомитися з матеріалами справи про державну зраду протягом 17 днів, тобто до 5 березня.

Фото:tass

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