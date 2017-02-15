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Суд зобов'язав захист Януковича ознайомитися з матеріалами справи про держзраду протягом 17 днів

Суд частково задовольнив клопотання Головної військової прокуратури
Печерський районний суд Києва зобов'язав захист колишнього Президента Віктора Януковича ознайомитися з матеріалами справи про державну зраду протягом 17 днів, тобто до 5 березня.
Суд зобов Фото:tass

Про відповідне рішення повідомив суддя Володимир Карабань.

Відтак, суд частково задовольнив клопотання Головної військової прокуратури про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи, інформують "Українські Новини".

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

Як повідомляв iPress.uaадвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

Сьогодні, 15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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15 02 2017 21:33
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