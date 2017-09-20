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Суд звільнив з-під варти екс-беркутівця Лободу

Йому змінили запобіжний захід на домашній арешт
Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.
Суд звільнив з-під варти екс-беркутівця Лободу Сергій Лобода. Фото: 5 канал

Сергію Лободі змінили запобіжний захід на домашній арешт, повідомляє адвокат активістів Євгенія Закревська у Facebook.

"Сьогодні Апеляційний суд м. Києва (суддя Рослик) звільнив з-під варти "беркутівця" 1-ї роти Сергія Лободу (епізод про напад на автомайданівців на вул. Щорса 23.01.2014), того самого, який півтора року був у розшуку", - написала вона.

Адвокат нагадала, що троє з чотирьох раніше звільнених судом з-під варти "бекрутівців", втекли до Росії і перебувають у розшуку.

Вона також повідомила, що Вінницький міський суд відмовився продовжити домашній арешт колишнього заступника начальника київської міліції Олександра Кравченка, якого підозрюють в організації нападу на Автомайдан.

Як відомо, Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року, затримали в липні.

Нагадаємо, що в Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.
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20 09 2017 16:54
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