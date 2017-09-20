Суд звільнив з-під варти екс-беркутівця Лободу

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.

Сергію Лободі змінили запобіжний захід на домашній арешт, повідомляє адвокат активістів Євгенія Закревська у Facebook.

"Сьогодні Апеляційний суд м. Києва (суддя Рослик) звільнив з-під варти "беркутівця" 1-ї роти Сергія Лободу (епізод про напад на автомайданівців на вул. Щорса 23.01.2014), того самого, який півтора року був у розшуку", - написала вона.

Адвокат нагадала, що троє з чотирьох раніше звільнених судом з-під варти "бекрутівців", втекли до Росії і перебувають у розшуку.

Вона також повідомила, що Вінницький міський суд відмовився продовжити домашній арешт колишнього заступника начальника київської міліції Олександра Кравченка, якого підозрюють в організації нападу на Автомайдан.

Як відомо, Сергія Лободу, якого розшукували за фактом нападу на Автомайдан у січні 2014 року, затримали в липні.