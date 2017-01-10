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Суд звинувачує поліцію Каталонії у бездіяльності

Також у надмірній пасивності поліцію Каталонії звинуватив союз профспілок поліцейських Іспанії
В Іспанії суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.
Суд звинувачує поліцію Каталонії у бездіяльності Фото: reuters.com

Про це повідомляє El Periodico.

"У зв'язку з можливим вчиненням злочину, який полягає в непокорі судовим рішенням, було відкрито попереднє провадження для визначення обставин і характеру подій, а також осіб, які до цього причетні", – заявили в суді.

У надмірній пасивності поліцію Каталонії також звинуватила і профспілка поліцейських Іспанії.

Натомість у Mossos d'Esquadra запевняють, що виконують рішення суду і діють згідно з ситуацією.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

Поранення отримали щонайменше 11 силовиків. Кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".

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01 10 2017 19:20
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