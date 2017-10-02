Судді Конституційного суду отримуватимуть 300 тис грн в місяць

Парламент схвалив у першому читанні передбачені проектом закону 5336-1 зарплати і пенсії суддям Конституційного Суду України, що вимірюються сотнями тисяч гривень в місяць.

"Недопустимі для нинішніх економічних реалій цифри, які шокують мене і більшість наших громадян, не стали такими для народних обранців. Із почуттям виконаного обов’язку 239 голосами "за" з другої спроби проект закону було схвалено. 8 проголосували проти, 27 утрималися, але такою кількістю неможливо стримати ухвалення рішень.

Ситуацію не змінює обіцянка під час обговорення до другого читання привести зарплати до рівня суддів Верховного Суду. Бо вони не набагато нижчі. І замість 384 тис. грн. у судді Конституційного Суду буде 292 тис. , а в Голови - 304 тис. грн. на місяць (із надбавкою на літнє оздоровлення). Пенсія складатиме відповідно 226 тис. і 235 тис. грн. на місяць", - написав український політик, двічі екс-міністр фінансів, екс-міністр економіки, народний депутат від БПП Віктор Пинзеник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, низка депутатів підготували поправки до схваленого у першому читанні законопроекту.

"Залишається лише сподіватися на прийняття в другому читанні зваженого рішення і на те, що здоровий глузд завітає нарешті в парламент", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, активісти проаналізували дані електронних декларацій та склали рейтинг суддів та їх родин за кількістю готівки. За підрахунками активістів проекту, кожен із найбагатших 10 суддів має на руках не менше 8 мільйонів гривень.

Як повідомляв iPress.ua, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект №5180 про Вищу раду правосуддя, який передбачає наділення повноваженнями звільнення суддів.